Tiros em festa de Halloween deixam dois mortos e 18 feridos nos Estados Unidos

Tiros eclodiram no meio das festividades de Halloween na manhã deste domingo, 29, em torno de vários bares e clubes na cidade de Tampa, na Flórida. Ao menos duas pessoas morreram e 18 ficaram feridas, disse a polícia.

Uma briga entre dois grupos eclodiu por volta das 3h da manhã no bairro histórico de Ybor City, disse a polícia. Centenas de pessoas encheram as ruas, enquanto os clubes e bares fechavam e depois correndo para salvar suas vidas quando os tiros começaram.

"No início da investigação, há indicações de que uma discussão entre dois grupos se transformou em disparo de armas, resultando na morte de um homem no local e no transporte de 19 vítimas para hospitais próximos", disse um relatório da polícia de Tampa. headtopics.com

