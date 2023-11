Time de Messi, Inter Miami cancela turnê de encerramento de temporada na China

Em comunicado, o Inter explicou que o cancelamento veio da empresa organizadora dos eventos.'A NSN, promotora da excursão, informou o Inter Miami do cancelamento da turnê chinesa por causa de circunstâncias imprevistas na China', explicou. 'As ambições do Inter Miami continuam sendo explandir sua marca global jogando em frente a incríveis torcedores por todo o mundo.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

JORNALOGLOBO: Messi é recebido com festa no Inter Miami após conquistar sua oitava Bola de OuroCraque passou pelo tradicional corredor polonês feito pelos seus compenheiros de equipe

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

TERRANOTICIASBR: Messi é recebido com festa no Inter Miami após conquista da Bola de OuroArgentino conquistou o troféu pela oitava vez na carreira ao superar a concorrência de Haaland e Mbappé

Fonte: Terranoticiasbr | Consulte Mais informação ⮕

CNNBRASIL: Luis Suárez tem acordo com o Inter Miami para ser parceiro de Messi, diz jornalAtacante foi campeão da Champions League com o argentino pelo Barcelona

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕

TERRANOTICIASBR: Messi ignora PSG e agradece seleção argentina por 8ª Bola de OuroCraque do Inter Miami afirmou que pretende morar em Barcelona quando encerrar a carreira

Fonte: Terranoticiasbr | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Time de Messi encaminha a contratação de Luis Suárez, diz jornal uruguaioNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

ELPAIS_BRASIL: Horario Balón de Oro 2023: nominados y dónde ver la gala de premios a los mejores del fútbolAitana Bonmatí y Leo Messi, los favoritos para el galardón de este año

Fonte: elpais_brasil | Consulte Mais informação ⮕