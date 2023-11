Time de Messi encaminha a contratação de Luis Suárez, diz jornal uruguaio

Vale lembrar que Luis Suárez tinha contrato até o fim de 2024 com o Tricolor Gaúcho. No entanto, houve um acordo entre jogador e diretoria para que ele saía ao fim deste ano. O motivo da antecipação do término do contrato são as dores do joelho direito do atacante. Em agosto, chegaram a circular rumores de que o atacante poderia permanecer no Grêmio até 2024, mas isso não acontecerá.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CNNBRASIL: Luis Suárez tem acordo com o Inter Miami para ser parceiro de Messi, diz jornalAtacante foi campeão da Champions League com o argentino pelo Barcelona

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕

MUNDO ESPN: Suárez será convocado por Bielsa pelo Uruguai pela primeira vez pós-Copa do MundoSuárez soma 22 gols em 46 partidas pelo Grêmio em 2023.

Fonte: Mundo ESPN | Consulte Mais informação ⮕

ELPAIS_BRASIL: Luis Miguel regresará a España tras seis años sin dar un conciertoEl artista actuará en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, el 6 de julio de 2024. La preventa de entradas comenzará el próximo 6 de noviembre

Fonte: elpais_brasil | Consulte Mais informação ⮕

ELPAIS_BRASIL: El instructor del TAD también propone inhabilitar tres años a Luis RubialesEl controvertido tribunal deportivo deberá votar la dura sanción propuesta

Fonte: elpais_brasil | Consulte Mais informação ⮕

LANCE!: Luis Miguel, de 14 anos, derruba favorito e top 100 no 38º Bahia Juniors CupJovem talento que fez semi de Wimbledon em sua categoria virou batalha contra carioca Nicolas Oliveira. Baiano Victor Rocha também avançou no Clube Bahiano de Tênis

Fonte: Lance! | Consulte Mais informação ⮕

LANCE!: Messi conquista a Bola de Ouro pela oitava vez na carreira; Vini Jr fica em 6ºO argentino Lionel Messi conquistou o prêmio 'Bola de Ouro' pela oitava vez na carreira. Em Paris, a premiação concedida pela revista 'France Football' contou com a votação de jornalistas de 180 países. Melhor brasileiro no ranking, o atacante Vini Jr ficou na 6ª posição.

Fonte: Lance! | Consulte Mais informação ⮕