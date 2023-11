Tiendas donde comprar buenos productos de gastronomía que (también) sirven para decorar la cocina

“Me gustan las marcas que combinan todo con un embalaje atractivo”, sentencia. Pero no se va a comer todo por los ojos… el especial de la casa es el grilled cheese, un sándwich de pan de masa madre, queso artesano fundido, mucho ajo y cebolla encurtida, por si entra el hambre antes de salir por la puerta. 🍽 Bouiboui Shop. Trueba Kalea, 4, Bajo Derecha, 20001 Donostia-San Sebastian, Gipuzkoa. Teléfono: 625 75 36 64.

