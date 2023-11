Tiago Nunes é apresentado como técnico do Botafogo e destaca retomada da confiança

Anunciado como técnico e em atividade há uma semana, Tiago Nunes foi oficialmente apresentado pelo Botafogo nesta terça (21), no Estádio Nilton Santos. Com a missão de assumir um time na briga pelo título do Brasileirão, mas em queda livre no segundo turno, o treinador destacou que a retomada da confiança é o seu principal objetivo visando os cinco jogos que faltam para o fim da temporada.

"Primeiro de tudo é passar confiança para que esse grupo entenda que o que fez e está fazendo é um trabalho de alto nível. Não podemos descaracterizar uma temporada por quatro, cinco, seis jogos. É um grupo de boa qualidade técnica, se colocou em condição de ser favorito. O Brasileiro, todos sabem, é difícil e todas equipes oscilam. Algumas oscilam no início, outras na metade, outras no final". "Meu momento é de trazer confiança e mostrar aos atletas e funcionários que o trabalho é de excelência. Nosso objetivo é repetir, dar continuidade ao que foi feito, escolher temas a serem trabalhados, mas, principalmente, retomar a confiança dos jogadore





