Tiago Nunes é apresentado como novo treinador do Botafogo

Ontem, antes de ser apresentado oficialmente como técnico do Botafogo, Tiago Nunes teve sete dias de trabalho com o elenco — hoje será o último antes da partida de amanhã, contra o Fortaleza. Este período, considerado fundamental pela diretoria, uma vez que o treinador terá cinco jogos em duas semanas e pouco tempo para ajustar o time, permitiu que Tiago Nunes identificasse alguns dos principais pontos que precisa trabalhar nesta reta final de Campeonato Brasileiro.

Não à toa, a palavra da vez na apresentação foi confiança. Ao longo dessa sequência ruim de seis partidas sem vencer, o Botafogo, que teve alguns momentos positivos, se mostrou um time frágil tecnicamente, taticamente, fisicamente e, principalmente, psicologicamente. Assim, o alvinegro sofreu duas derrotas de viradas por 4 a 3 — Palmeiras e Grêmio — e sofreu o empate nos minutos finais diante do Bragantin





