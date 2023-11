Thiago Wild sobe na ATP. Orlando Luz dá salto

Em novo ranking divulgado pela Associação dos Tenistas Profissionais, a ATP, ganhou duas posições após sua campanha com final do quali e primeira rodada no ATP 500 da Basileia, na Suíça.

O paranaense somou quatro pontinhos na tabela e foi beneficiado por quedas do australiano Rinky Hijikata e do argentino Federico Coria. O brasileiro foi ao 76º posto na tabela da ATP., Bronze no Pan-Americano, perdeu treze pontos e caiu oito posições ficando no 127º lugar. Felipe Meligeni, eliminado nas oitavas em Curitiba (PR), caiu três posições ficando com o 147º após perder nove pontos.

, que fez quartas de final na capital paranaense. Ele subiu 25 posições com os 15 pontos somados e agora é o 353º.

