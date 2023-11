Thiago Brennand é condenado a 1 ano e 8 meses por agressão em academia

O caso foi registrado por imagens do circuito interno, o que repercutiu e levou a mais denúncias de violência praticadas por Brennand contra mulheres. A Sexta Vara Criminal da cidade de São Paulo também condenou Brennand a pagar uma indenização de 50 mil reais à vítima, a modelo Helena Gomes.

