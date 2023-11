Thiago Brennand é condenado a 1 ano e 8 meses de prisão por agressão a mulher em academia de SP

O empresário é réu em outros 3 processos. No início de outubro, ele já havia sido condenado a uma pena de 10 anos e 6 meses de prisão por crime de estupro. Os outros 2 processos foram encerrados após acordos entre as partes envolvidas.Thiago Brennand tem prisão mantida após audiência de custódia em São Paulo

A defesa do empresário entrou com uma ação para revogar a prisão preventiva. No entanto, a Justiça negou o pedido.Na ocasião, a modelo Alliny Helena Gomes estava se exercitando na academia Bodytech, no Shopping Iguatemi, região nobre de SP, quando o empresário começou a gritar para que ela saísse de onde estava. Alliny, que já vinha apresentando recusas às investidas do empresário para um encontro, recusou-se a deixar o local.

O empresário a empurrou, puxou seu cabelo e cuspiu em seu rosto. A cena foi gravada pelas câmeras da academia. Nenhum dos instrutores presentes no local teria tentado proteger a vítima. Ela já havia, sem sucesso, denunciado Thiago para o estabelecimento. Chamou a polícia, mas ele fugiu antes. Ela, então, fez um boletim de ocorrência e um inquérito foi aberto para investigar o caso. Depois, uma reportagem exibida no programa Fantástico, da TV Globo motivou outras denúncias contra Brennand.

O empresário pernambucano está preso preventivamente no Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, em São Paulo, desde o fim de abril, quando foi extraditado dos Emirados Árabes.

