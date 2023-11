Thiago Brennand é condenado a 1 ano e 8 meses de prisão por agressão em academia

A prisão preventiva chegou a ser decretada após o empresário não retornar ao país para cumprir a pena, cujo mandado foi cumprido pela Polícia Federal no país árabe. No entanto, Brennand passou apenas um dia preso. O empresário pagou fiança e foi liberado. No começo de abril de 2023, a defesa do empresário Thiago Brennand pediu a revogação dos mandados de prisão, para que fosse possível que ele voltasse ao país.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SBTNEWS: Brennand é condenado a 1 ano e 8 meses por agressão em academiaBrennand é condenado a 1 ano e 8 meses por agressão em academia

Fonte: sbtnews | Consulte Mais informação ⮕

O_ANTAGONISTA: Brennand tem nova condenação, agora por agredir uma mulherNo mês passado o empresário foi condenado a mais de dez ano de prisão por estuprar uma modelo norte-americana

Fonte: o_antagonista | Consulte Mais informação ⮕

G1: Thiago Brennand é condenado a um ano e oito meses de prisão por agredir mulher em academia de SPEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias.

Fonte: g1 | Consulte Mais informação ⮕

VALORECONOMICO: Novogratz reitera que espera aprovação do ETF de bitcoin à vista ainda em 2023Produto, no entanto, só deverá ser negociado a partir de 2024, segundo o empresário

Fonte: valoreconomico | Consulte Mais informação ⮕

JORNALOGLOBO: Brennand é condenado a um ano e oito meses de prisão por agredir mulher em academia de SPNa mesma decisão, a Justiça negou o pedido de revogação da prisão preventiva do empresário

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

JORNALOGLOBO: Análise: Fluminense reserva tem atuação digna em derrota para o Bahia que poderia ter tomado rumo diferenteLeo Fernández e Thiago Santos aproveitam oportunidades, e garotos criam chances, no último confronto antes da decisão da Libertadores

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕