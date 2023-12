The Cure toca 'Friday I'm in Love' e agita público do Primavera Sound

O domingo e último dia do Primavera Sound 2023 encerrou com a apresentação apoteótica de The Cure, que há dez anos não fazia shows no país. Robert Smith e companhia tocam por 2h30 sucessos de diferentes eras do grupo e encerram festival com apoteose pós-punk gótica. A programação também foi marcada por Carly Rae Jepsen irresistível mostrando que é mais do que seu único hit, 'Call me maybe', e Beck, conhecido pela música 'Loser', em uma apresentação corrida, dançante, mas burocrática.

No primeiro dia do festival, no sábado (2), os destaques foram The Killers (com um fã tocando bateria com a banda) e uma homenagem histórica para Rita Lee, feita por Marisa Monte e Roberto de Carvalho. Com um público de cerca de 50 mil pessoas por dia (metade da lotação de outros eventos já realizados no Autódromo), o Primavera Sound deixou clara sua proposta: uma estrutura mais enxuta, uma programação mais alternativa e bem menos filas ou perrengues para quem particip





