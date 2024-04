Textor enfrenta problemas no STJD por recusar-se a entregar provas de manipulação

O americano Textor está enfrentando problemas no STJD por se recusar a entregar provas de uma suposta manipulação envolvendo arbitragem. Agora, ele também será processado por suas declarações de que partidas foram manipuladas com a participação de jogadores. O caso será julgado no dia 15 pela 1ª comissão disciplinar do STJD.

