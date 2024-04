Textor comparece ao STJD para depor sobre denúncias de manipulação de resultados

O americano Textor compareceu ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) acompanhado de três advogados para depor sobre o caso de denúncias de manipulação de resultados no futebol brasileiro. Ele foi denunciado por não apresentar as provas que alegou possuir e será julgado na segunda-feira.

Caso seja condenado, pode ser suspenso e pagar multa.

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



JornalOGlobo / 🏆 3. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Defesa de Textor vê ilegalidade do STJD após pedido de provas sobre manipulaçãoNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

John Textor, do Botafogo, é denunciado pelo STJD por não apresentar provas de corrupçãoDono da SAF alvinegra pode sofrer suspensão de até um ano

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 29. / 51 Consulte Mais informação »

Textor é denunciado pela Procuradoria do STJD por recusar entregar provas de manipulaçãoNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

John Textor, do Botafogo, pe denunciado pelo STJD por não apresentar provas de corrupçãoDono da SAF do Botafogo, John Textor foi oficialmente denunciado pela procuradoria-geral do STJD nesta segunda-feira (25)

Fonte: Lance! - 🏆 30. / 51 Consulte Mais informação »

Textor é denunciado por não entregar provas ao STJD e pode ser suspenso por um anoDono da SAF do Botafogo alegou ter áudios de árbitros envolvidos em manipulações

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

John Textor pretende ignorar STJD e entregar relatórios ao Ministério PúblicoNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »