Testes com a pulverização de aerossóis nas nuvens são realizados nos EUA

Pouco antes das 9h de terça-feira, um engenheiro chamado Matthew Gallelli se agachou no convés de um porta-aviões desativado na Baía de São Francisco, puxou um par de protetores auriculares e virou um interruptor. Alguns segundos depois, um dispositivo parecido com uma máquina de fabricar neve começou a roncar, então produziu um grande e ensurdecedor silvo. Uma névoa fina de minúsculas partículas de aerossol disparou de sua boca, viajando centenas de metros pelo ar.

Foi o primeiro teste ao ar livre, nos Estados Unidos, de tecnologia projetada para iluminar nuvens e rebater raios solares de volta ao espaço, uma forma de resfriar temporariamente um planeta que agora está perigosamente superaquecend

