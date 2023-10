Tesouro: R$ 1 de reajuste no mínimo implica aumento de R$ 349,9 mi nas despesas em 2024

O governo Lula, que perseguirá a meta de primário zero nas contas públicas em 2024, aprovou neste ano uma nova lei de valorização do salário mínimo (Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)representará um aumento de R$ 349,9 milhões nas despesas do governo em 2024, dizpublicado nesta sexta-feira 27, pelo Tesouro Nacional.

"Cada real de aumento no salário mínimo gera um incremento, em 2024, de R$ 394,9 milhões ao ano nas despesas do Governo Central e um aumento de R$ 6,3 milhões na arrecadação previdenciária, resultando em redução líquida de R$ 388,6 milhões no resultado do Governo Central de 2024", diz o documento.

isso deve gerar um acréscimo de R$ 1,007 bilhão nas despesas do Governo Central e uma elevação de R$ 8,4 milhões na arrecadação previdenciária. Como resultado, haverá uma diminuição líquida de R$ 999 milhões no resultado do Governo Central de 2024. headtopics.com

O governo Lula, que perseguirá a meta de primário zero nas contas públicas em 2024, aprovou neste ano uma nova lei de valorização do salário mínimo, que prevê reajustes anuais com ganho real para os trabalhadores - ou seja, acima da inflação.

O Tesouro aponta que o desvio de 0,1 p.p. da variação estimada do IPCA causa uma variação de R$ 1,886 bilhão no limite de despesas. Esse valor contempla a possibilidade de aumento do limite do Executivo, caso o IPCA acumulado no exercício de 2023 supere o indicador acumulado até junho daquele ano. headtopics.com

Para a RLA, o Tesouro mostra que o desvio de 0,1 p.p. pode provocar uma variação de R$ 1,384 bilhão no limite de despesa do poder Executivo. Excepcionalmente em 2024, esse limite poderá ser ampliado por crédito suplementar, caso o crescimento real da RLA estimado para aquele ano seja superior à variação real da parâmetro acumulada até junho de 2023.

Consulte Mais informação:

exame »

Secretário do Tesouro nega alterar meta fiscal de 2024, mas vê pressões no cenário macroeconômicoRogério Ceron afirmou que ' há pressões adicionais que estão surgindo' para 2024 nas contas públicas, mas negou que esteja sinalizando alguma mudança na meta de resultado primário para o próximo ano Consulte Mais informação ⮕

“Pressões adicionais” podem mudar estimativas para 2024, diz secretário do TesouroCeron diz que cenário é desafiador para as contas públicas Consulte Mais informação ⮕

SP prorroga serviço de acolhimento para população em situação de rua até 2024SP prorroga serviço de acolhimento para população em situação de rua até 2024 Consulte Mais informação ⮕

Áreas de lazer totalmente reformadas são entregues aos moradores de Volta RedondaMunicípio pretende restaurar todas as praças públicas da cidade até dezembro de 2024 Consulte Mais informação ⮕

Ministério prevê 101 rotas regionais de aviação para início de 2024Silvio Costa Filho promete criar mais 99 aeroportos locais para atender demanda Consulte Mais informação ⮕

Giovanna Lancellotti visita barracão da Beija-Flor e conhece desenho da fantasia que usará em 2024No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕