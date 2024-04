Tesla registra queda nas vendas devido à concorrência de veículos elétricos

A Tesla registrou sua primeira queda anual nas vendas desde o primeiro ano da pandemia, uma vez que o aumento da concorrência de veículos elétricos de montadoras chinesas e ocidentais afetou a demanda. A empresa de carros elétricos do CEO Elon Musk informou que construiu 433.000 veículos, mas entregou apenas 387.000. Isso representa uma queda em relação aos 484.507 carros entregues nos últimos três meses de 2023, e também em relação às vendas de 422.

875 veículos no primeiro trimestre do ano passado. Embora a Tesla seja mais lucrativa do que as montadoras tradicionais, os cortes de preços estão reduzindo as margens de lucro que ajudaram a impulsionar as ações. As expectativas dos investidores de que a empresa aumentaria as vendas no futuro também sustentaram o alto preço das ações da Tesla, o que a tornou a montadora mais valiosa do mundo. Na segunda-feira (1º), as ações da Tesla caíram 5% e perderam mais de um terço de seu valor este an

