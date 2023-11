Terroristas aprendem a hackear a cultura ocidental para atrair pessoas

Terroristas aprenderam a hackear a cultura ocidental e a atrair pessoas para o seu grupo começando com o que já é familiar para elas. A grande questão é como compreender esse fenômeno e evitar cair em armadilhas parecidas. Parece óbvio que não devemos confiar em terroristas, principalmente aqueles que pretendem destruir a sociedade da qual fazemos parte. É intrigante que tanta gente fique simplesmente encantada com o que eles dizem, anulando o senso de sobrevivência.

No entanto, isso tem acontecido e não é um fenômeno apenas desta guerra. O Estado Islâmico , por exemplo, conseguiu recrutar cerca de 40 mil ocidentais. Destes, pelo menos 3 mil resolveram abrir mão da própria vida e se mudar para o califado. Terroristas aprenderam a hackear a cultura ocidental e a atrair pessoas para o seu grupo começando com o que já é familiar para elas. O Estado Islâmico contou com o trabalho do rapper negro alemão Deso Dogg. A Al Qaeda também contou com um mentor ocidental de comunicação, Adam Gadahn, que auxiliou Osama bin Laden a escrever a carta tornada viral agora





