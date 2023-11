Terrorista descreve assassinato de crianças em kibutz de Israel

Aos militares israelenses, ele descreveu o dia do ataque, dizendo que o grupo terrorista passou de casa em casa, atirando em quem encontrasse. Abu Ghosha disse que ao ouvir o choro de crianças em um bunker, ele e outro terrorista atiraram na porta até o local ficar em silêncio.— Vocês entraram para matar, seguindo ordens de Nukhba, do Hamas. Qual é a diferença entre vocês e o Estado Islâmico?— Eles não sabem que faço parte do Hamas. Se meu pai me visse, ele atiraria em mim, ele me mataria.

