Terremoto em Taiwan interrompe produção de chips da TSMC

Um terremoto de magnitude 7,4 devastou Taiwan na manhã desta quarta-feira (3), causando 9 mortos e 800 feridos, interrompendo significativamente a produção de semicondutores crucial para economia de tecnologia, com a empresa TSMC paralisando a produção.

A empresa informou que, embora todos os seus funcionários estejam seguros, algumas instalações foram evacuadas, e o impacto total ainda está sendo avaliado.

