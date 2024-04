Terremoto em Taiwan deixa 9 mortos e mais de 900 feridos

Um forte terremoto com magnitude superior a 7 graus deixou pelo menos 9 pessoas mortas e mais de 900 feridas em Taiwan, nesta quarta-feira (3). O tremor foi o pior já registrado nos últimos 25 anos. Para ter um panorama melhor da gravidade do que aconteceu em Taiwan, o Melhor Da Noite conversou o brasileiro Patrick Pacheco, de 24 anos, que mora em Taipei, capital do país, há 8 anos. 'Eu estava dormindo e acabei levando um susto.

Demorei para entender o que estava acontecendo, mas, assim que entendi, pulei da cama e esperei acabar o terremoto. Meu prédio balançou bastante, ficou com algumas rachaduras na parede, mas o aconselhado agora é se manter dentro dos apartamentos. Eu já passei por alguns terremotos antes, mas esse foi o maior de todos. Já estou aqui há 8 anos, mas nunca vi nada assim', disse ele.O jovem explicou que muitas pessoas para serem resgatadas ainda e que o clima no país é de medo e desesper

