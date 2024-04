Terremoto em Taiwan: chips ajudam a conter baixas e danos

O sistema de resposta a desastres da ilha faz um escaneamento de palavras-chave e fotos publicadas on-line, permitindo que o governo mobilize recursos com mais rapidez. Uma potência dos chips parece ter ajudado a manter em números relativamente baixos os danos e as baixas no país após o terremoto que atingiu a costa leste de Taiwan nesta quarta-feira (3), ainda de manhã no horário local. O tremor destruiu dezenas de prédios no condado de Hualien e sacudiu edifícios em Taipei.

Embora o número de mortos possa aumentar — até a tarde de quarta-feira (3) havia notícias de vários mortos —, um terremoto mais suave que atingiu em 2016 matou mais de 100 pessoas, enquanto mais de 2,4 mil pessoas morreram em um grande terremoto em 1999. Os chips ajudaram a conter as baixas do terremoto de quarta (3), que ainda pode ter grandes implicações para a cadeia de fornecimento mundial de tecnologia

