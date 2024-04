Terremoto de magnitude 7,4 deixa nove mortos e 800 feridos em Taiwan

Um terremoto de magnitude 7,4 deixou nove mortos e pelo menos 800 feridos em Taiwan nesta terça-feira (2), de acordo com autoridades do país. O tremor foi o mais forte a atingir o país em pelo menos 25 anos. Embora a magnitude do terremoto que atingiu Taiwan seja considerada alta, ao longo da história recente terremotos de menor magnitude já causaram estragos maiores. Basta lembrar do terremoto de magnitude 7,0 que atingiu o Haiti em 2010, deixando entre 220.000 a 300.000 mortos, outros 300.

000 feridos e milhões de pessoas deslocadas. A magnitude influencia a gravidade dos danos, mas ela não é a única que define os estragos causados por um abalo sísmico no país. Quais os riscos de um terremoto? Os terremotos em si representam pouco risco direto para as pessoas, já os efeitos causados pelo tremor no solo -- como o desabamento de estruturas e prédios, a possibilidade de tsunamis, entre outros -- são os verdadeiros perigos após a ocorrência de um terremot

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



CNNBrasil / 🏆 2. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Terremoto mais forte em 25 anos em Taiwan deixa nove mortos e mais de 800 feridosTremor chegou a gerar alerta de tsunami para Filipinas e Japão, mas já foi retirado; resgates estão em andamento para salvar pessoas presas

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Vídeo mostra passageiros assustados enquanto vagão de metrô balança durante terremoto em TaiwanTerremoto que atinge a região já deixou ao menos nove mortos e mais de 800 feridos

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 29. / 51 Consulte Mais informação »

Filipinas e Japão cancelam alertas de tsunamiAté o momento, terremoto em Taiwan deixou pelo menos nove mortos e 882 feridos

Fonte: valoreconomico - 🏆 4. / 93 Consulte Mais informação »

Forte terremoto em Taiwan deixa ao menos 9 mortos e mais de 900 feridosNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Equipes de resgate correm para socorrer vítimas de terremoto que matou pelo menos 9 em TaiwanEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias.

Fonte: g1 - 🏆 7. / 86 Consulte Mais informação »

Cazado en el aire un ‘narcohelicóptero’ con 800 kilos de hachísIntervenidos dos ‘Alouette’ utilizados para alijar droga de Marruecos en Cádiz o Sevilla. Uno de los jefes de la banda fallece mientras huía de la Guardia Civil

Fonte: elpais_brasil - 🏆 21. / 53 Consulte Mais informação »