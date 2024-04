Terremoto de magnitude 7,4 atinge a costa leste de Taiwan

As equipes de resgate estão trabalhando para libertar dezenas de pessoas presas depois que um terremoto de magnitude 7,4 atingiu a costa leste de Taiwan – causando deslizamentos de terra e colapso de estruturas. Pelo menos nove pessoas morreram, mais de 900 ficaram feridas e mais de 100 edifícios foram danificados. O terremoto é o mais forte a atingir Taiwan em 25 anos.

Veja o que sabemos até agora O terremoto ocorreu às 7h58, horário local, a 18 quilômetros ao sul da cidade de Hualien, a uma profundidade de 34,8 quilômetros, de acordo com o Serviço Geológico dos EUA. O terremoto foi seguido por 29 tremores secundários maiores que uma magnitude de 4,0 perto do epicentro do terremoto no leste de Taiwan até agora, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). Tremores foram sentidos em toda a ilha, inclusive em Taipé. Terremotos de magnitude 7 são esperados nos próximos dias. A região onde ocorreu o terremoto, o condado de Hualien, tem uma população de cerca de 30

