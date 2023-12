Tentativa de ato terrorista em Brasília completa um ano

Uma das cenas mais insólitas do processo de questionamento da eleição presidencial de 2022, a tentativa de um ato terrorista com a colocação de uma bomba em um caminhão de combustível para explodir o Aeroporto Internacional de Brasília, completa um ano neste domingo (24), véspera de Natal. Investigação da Polícia Civil apontou que o plano foi elaborado no acampamento golpista montado em frente ao Quartel-General do Exército na capital federal no dia 23 de dezembro.

Inicialmente, o objetivo era explodir a bomba de forma a causar um apagão, mas, na última hora, ela foi colocada em um caminhão com querosene de aviação com capacidade para 60 mil litros. A ideia era criar uma situação de caos para permitir intervenção militar e decretação de estado de sítio (ver abaixo).Centenas poderiam ter morrido caso tudo desse certo. Por sorte, o motorista do caminhão percebeu um pacote e chamou a polícia e, por mais sorte ainda, os terroristas eram incompetentes e negaram ajuda de especialista





