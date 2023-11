Temporais causam estragos em Santa Catarina

Novos temporais em Santa Catarina causaram estragos entre o fim da noite de quinta (16) e madrugada desta sexta-feira (17). Cidades do Oeste e Vale do Itajaí, que concentram municípios importantes e populosos como Chapecó e Blumenau, foram as principais afetadas com enchentes, alagamentos, queda de árvores e destelhamentos. Duas pessoas morreram depois que o carro em que estavam afundar em uma área alagada por causa da chuva. Também houve queda de granizo em algumas áreas do estado.

Em Florianópolis, uma casa de madeira desabou por conta do grande volume de chuva no bairro Agronômica. Já em Lages, maior cidade da Serra, uma casa foi atingida por um deslizamento de terra. As rodovias estaduais e federais também estão com interdições nesta manhã. O caso mais grave ocorre na BR-470, em Ibirama, onde a queda de barreira deixou os dois sentidos bloqueados (veja as lista das rodovias bloqueadas mais abaixo

: