Temporada de caça aos veados pode atrapalhar busca por atirador no Maine

Policiais bloqueiam estrada em Bowdoin, no Maine — Foto: Joe Raedle/Getty Images North America/ via AFP)

Membros do Departamento de Pesca Interior e Vida Selvagem do Maine estão em negociações com a Polícia do Estado do Maine sobre o adiamento do início da temporada, de acordo com Mark Latti, porta-voz da agência de vida selvagem. Ele disse que as autoridades anunciarão sua decisão na tarde de sexta-feira.

Os caçadores são obrigados, por lei estadual, a usar chapéus e roupas brilhantes “laranja de caçador” que cubram seus torsos. Ex-presidente discursou em evento promovido por instituto de ex-deputado federal do PL, em Goiânia, e também alfinetou o Partido dos Trabalhadores e o TSE headtopics.com

Delegados rejeitaram emenda do Canadá que pedia condenação de ataques do Hamas no dia 7 de outubro e a soltura imediata de refénsCom 54,68% da população do sexo feminino, cidade do litoral de São Paulo tem 100 mulheres para cada 82 homens; proporção de idosos ajuda a explicar a diferença

Edição de 2024 do jogo está em primeira semana de acesso antecipado, e a produção revelou os atletas mais negociados neste período

Consulte Mais informação:

JornalOGlobo »

Polícia coloca mais de 100 agentes na busca por atirador no Maine, nos EUANotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora! Consulte Mais informação ⮕

Maine: Polícia busca atirador que matou 18 nos EUA; o que se sabe até agoraHomem armado, identificado como Robert Card, reservista do Exército americano, abriu fogo em uma pista de boliche e um restaurante na cidade de Lewiston, no Estado do Maine, na noite de quarta-feira (25/10). Consulte Mais informação ⮕

EUA: busca por suspeito de ataque a tiros no Maine entra no segundo diaPolícia revistou cidade natal de Robert Card, mas não havia ninguém em sua casa; Ele é acusado de matar 18 pessoas e ferir outras 13 com um rifle Consulte Mais informação ⮕

EUA: Polícia faz intensas buscas por atirador que matou 18 pessoas no MainePresidente Joe Biden lamentou 'mais um ataque a tiros trágico e sem sentido' em Lewiston Consulte Mais informação ⮕

Após ataque em Maine, Biden volta a pedir que Congresso proíba armas de assaltoApós ataque em Maine, Biden volta a pedir que Congresso proíba armas de assalto Consulte Mais informação ⮕

Ataque nos EUA: quem são as vítimas de atirador que matou 18 pessoas no MaineAté o momento, quatro mortos foram identificados pela polícia local; suspeito segue foragido e motivação do crime é investigada Consulte Mais informação ⮕