Tempo é curto para impedir que guerra saia do controle, diz premiê libanês

O premiê libanês condenou os ataques israelenses na Faixa de Gaza e no sul do Líbano. Os seus comentários foram feitos dias depois de o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, ter feito o seu primeiro discurso desde o início da guerra em Gaza, dizendo que o grupo “não permitiria tal agressão”.

Líbano enfrenta a possibilidade de uma guerra sem ter liderança, uma vez que as divisões deixaram o país sem presidente durante um ano. Mikati, que chefia um gabinete interino com poderes limitados, pressionou os legisladores do país a “elegerem um presidente o mais rápido possível”. Membros do Parlamento tentaram sem sucesso 12 vezes a eleição de um presidente durante o ano passado.

Apesar da relativa calma nos últimos anos, no final de 2019 o país mergulhou numa crise econômica sem precedentes, empurrando a maior parte da população para a pobreza. “Os libaneses estão cansados do conflito, não querem entrar em nenhuma guerra e querem estabilidade”, disse Mikati.Mensagem de Lula sobre meta fiscal passa falta de confiança, diz Carlos Hotz

VEJA Mercado em vídeo desta quarta-feira recebe o sócio-fundador da A7 Capital. Entre outros assuntos, ele fala como o possível impacto do descumprimento do governo em relação ao déficit zero pode complicar o Banco Central.Assine Veja e tenha acesso digital a todos os títulos e acervos Abril*.O plano para estar bem informado sobre tudo! Acesso digital ilimitado aos conteúdos dos sites, apps e acervos da Veja e de todas publicações Abril.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BBCBRASIL: Conflito Israel-Hamas: Israel não tem plano para Gaza depois da guerra, dizem especialistasDepois de mais de três semanas de conflito, há muitas questões sobre os ataques israelenses e o que acontecerá depois

Fonte: bbcbrasil | Consulte Mais informação ⮕

TERRANOTICIASBR: Netanyahu diz que Israel não vai interromper guerra contra o HamasO primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse nesta segunda-feira que Israel não ...

Fonte: Terranoticiasbr | Consulte Mais informação ⮕

CNNBRASIL: Opinião: “Escuro, úmido, claustrofóbico”; por dentro dos túneis do HamasGrupo radical islâmico pode estar abrigando no subsolo um número considerável de combatentes e armas

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕

VEJA: EUA pressionam Paraguai por finanças do Hezbollah, Hamas e máfiasGoverno americano classifica o Paraguai como área-chave no movimento financeiro regional de grupos terroristas e de máfias como PCC e Comando Vermelho

Fonte: VEJA | Consulte Mais informação ⮕

CNNBRASIL: Premiê do Líbano diz que escalada da guerra em Gaza pode mergulhar Oriente Médio “no caos”À medida que a guerra em Gaza se intensifica, o grupo radical islâmico libanês Hezbollah continua a disparar foguetes contra Israel, enquanto ataques aéreos israelenses têm atingido o sul do Líbano

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕

TERRANOTICIASBR: Matthew Perry ficou pouco tempo na água antes de morrer, diz siteAs informações foram dadas nesta terça-feira (31) pelo TMZ.

Fonte: Terranoticiasbr | Consulte Mais informação ⮕