Tempestade Pilar leva à morte 4 pessoas e deixa centenas de desabrigados na América Central

"Pilar tem se movido pouco nas últimas horas, mas prevê-se que gire para o oeste mais tarde hoje e depois acelere para o oeste-sudoeste até sexta-feira", diz o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC) no último boletim.

— O alerta vermelho está mantido — diz o ministro salvadorenho do Meio Ambiente, Fernando López. — Não podemos baixar a guarda, porque ainda há riscos, há muita umidade acumulada no solo, o que pode causar inundações e deslizamentos de terra.

Por conta das chuvas persistentes em Honduras, o chefe de emergências da Comissão Permanente de Contingências (Copeco), José Reyes, anunciou que foi declarado "alerta vermelho" nos departamentos (estados) de Choluteca e Valle, no sul do país e na costa do Pacífico. O restante do território hondurenho está dividido entre alertas amarelo e verde.

"Pode haver deslizamentos na cadeia vulcânica”, aumento súbito do nível dos rios, inundações e danos nas estradas, explicou. As autoridades guatemaltecas também alertaram para a queda das temperaturas e a "aceleração do vento" nas áreas montanhosas devido à entrada de uma frente fria.

As plantações de milho, feijão e cana-de-açúcar alagadas em El Salvador estão na área de Puerto Parada, no departamento de Usulután, e na cordilheira El Bálsamo, no departamento de La Libertad.

