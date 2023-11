Temperaturas globais continuam a bater recordes

De acordo com o Serviço de Mudanças Climáticas Copernicus (C3S), órgão da UE (União Europeia), a temperatura média na superfície global esteve 1,7°C acima da média estimada para os meses de outubro antes da era industrial (período de referência 1850-1900). Desde junho, o Copernicus tem reportado todos os meses novos recordes de temperaturas: foram os meses de julho, agosto, setembro e agora outubro os mais quentes de todos os tempos.

Muitos países europeus e a América do Norte tiveram de enfrentar neste ano novamente um calor recorde e incêndios florestais. É quase certo que novembro e dezembro de 2023 baterão novamente recordes de temperatura. E não só no ar: também na temperatura da superfície do mar foram registrados valores recordes este ano.Podemos dizer com razoável certeza que 2023 será o ano mais quente já registrado, atualmente 1,43°C acima da média pré-industria





