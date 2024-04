Técnico português Artur Jorge terá encontro com empresário antes de assumir o Botafogo

Artur Jorge, técnico português, está de saída do Braga para assumir o comando do Botafogo. Antes de chegar ao Rio de Janeiro, ele terá um encontro com o empresário John Textor na França. Artur Jorge conhecerá a rede de clubes do empresário e assistirá a uma partida da Copa da França.

A expectativa é que ele desembarque no Rio nesta quarta-feira e vá direto para o Estádio Nilton Santos.

