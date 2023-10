TecFriday: as melhores ofertas da Black Friday 2023 no TecMundo

Confira a agenda e não perca as melhores ofertas, cupons e a opinião dos especialistas do TecMundo. Clique e já ative o sininho para receber notificações em primeira mão!. Afinal, todo ano a comemoração ocorre na 4ª sexta-feira do mês dez e antecede um dos maiores feriados: o Natal. Ótima época para começar a comprar os presentes natalinos!.

A data é marcada por inúmeras promoções de produtos – em lojas físicas e virtuais –, além de descontos em apps e serviços.A Black Friday no Brasil se tornou popular em 2010, quando o costume norte-americano chegou em terras brasileiras. E para deixar tudo ainda mais verde-amarelo, o “Esquenta” vem como uma forma de antecipar as promoções ao mercado.

Brasil Manchetes

Consulte Mais informação:

Tec_Mundo »

Black Friday 2023: Buscas no Google crescem 114%, lideradas por eletrodomésticosOs eletroeletrônicos seguem no topo das intenções de compra para 69% dos brasileiros, aponta pesquisa encomendada à Offerwise; a Black Friday 2023 acontece no dia 24 de novembro Consulte Mais informação ⮕

Seca no Amazonas compromete transporte de produtos e ameaça descontos da Black FridayCustos extras para a entrega de produtos devem ser repassados ao consumidor final, dizem especialistas; impactos podem chegar até às compras do Natal Consulte Mais informação ⮕

Temu inicia la cuenta atrás para Black Friday con auténticos chollosAprovecha las rebajas de hasta el 75% en una plataforma ‘online’ que ha sido de las primeras en sumarse a las ofertas anticipadas del evento más importante del año Consulte Mais informação ⮕

Seca faz varejo ajustar plano para Black FridayHá temor de que a estiagem na Zona Franca de Manaus prejudique o abastecimento do varejo na temporada de vendas do Natal Consulte Mais informação ⮕

Às vésperas de Black Friday, brasileiros preveem consumo moderadoÀs vésperas de Black Friday, brasileiros preveem consumo moderado Consulte Mais informação ⮕

Saiba como é o complexo onde são disputadas as provas dos Pan 2023Os Jogos Pan-Americanos de Santiago estão sendo realizados em quatro regiões da capital chilena. Consulte Mais informação ⮕