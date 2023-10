TCE-AL pede esclarecimentos à prefeitura de Maceió sobre compra de hospital

O Tribunal de Contas de Alagoas (TCE-AL) pediu esclarecimentos à prefeitura de Maceió sobre a compra aquisição do Hospital do Coração por R$ 266 milhões pelo prefeito João Henrique Caldas, o JHCO ex-governador do estado e hoje ministro dos Transportes, Renan Filho, ingressou com uma representação no TCU para apurar indícios de irregularidade na compra. O prefeito de Maceió nega qualquer ilegalidade.

A unidade hospitalar foi adquirida com recursos de indenização da Braskem, após a empresa ter sido condenada por dano ambiental na capital do estado. O relator do processo, o conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, quer saber se houve aquisição de itens médicos, equipamentos e insumos.Os comentários não representam a opinião do site; a responsabilidade é do autor da mensagem.

Brasil Manchetes

Consulte Mais informação:

o_antagonista »