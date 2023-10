Taylor Swift se torna oficialmente uma bilionária, aponta agência

Taylor Swift entrou oficialmente para o time dos bilionários. De acordo com a agência Bloomberg , devido à turnê The Eras Tour, o patrimônio liquido da cantora chegou a US$ 1,1 bilhão de dólares, cerca de R$ 5,5 bilhões.

A agência destacou ainda que os shows da artista ajudaram a impulsionar a economia dos Estados Unidos e tiveram influência em áreas que vão além da música.“Taylor Swift: The Eras Tour”, filme baseado na turnê da cantora, por exemplo, está fazendo sucesso nos cinemas e arrecadou mais de US$ 90 milhões em seu fim de semana de estreia.

