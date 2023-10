Taylor Swift entra no rol dos bilionários com o sucesso da sua turnê

Os shows da "The Eras Tour" já adicionaram mais de US$ 4,3 bilhões a economia americana; Swift desembarca no Brasil agora em novembroEm meio a uma das turnês mais lucrativas da história, a cantora Taylor Swift se tornou oficialmente bilionária.

Taylor tornou-se um fenômeno cultural, aumentando sua influência econômica na América do Norte. Nas cidades onde Swift se apresentou, o número de passageiros no transporte público aumentou e a ocupação dos hotéis disparou. A empolgação é tanta que houve até um registro de terremoto de 2,3 pontos de magnitude na escala Richter em Seattle, justamente durante um dos concertos da turnê.

Swift chegou a ser mencionada no Livro Bege de Junho do Federal Reserve Bank (Fed), por estimular o crescimento da economia da Filadélfia. Jerome Powell, o presidente do Fed, elencou que gastos com fenômenos culturais como a turnê de Taylor — e também os show de Beyoncé e a estreia do filme “Barbie —no radar da autoridade monetária que debate aumento das taxas de juros enquanto o consumo americano continua forte. headtopics.com

A turnê também tem dominado o cinema. Em seu fim de semana de estreia, o filme-concerto da cantora pop,, arrecadou cerca de US$ 96 milhões de bilheteria nos Estados Unidos e no Canadá, tornando-se a maior bilheteria da categoria no mercado interno em um fim de semana de estreia.

O fenômeno Taylor Swift desembarca no Rio de Janeiro em 17 de novembro para três shows no estádio Nilton Santos. Em São Paulo, também são três datas, dos dias 24 ao 26. Os ingressos, esgotados, custam entre 190 reais (meia entrada, na cadeira superior) até 2.250 reais (pacote vip). headtopics.com

Brasil Manchetes

Consulte Mais informação:

VEJA »

Taylor Swift lança '1989 (Taylor's Version)': entenda por que cantora regrava os próprios discosEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias. Consulte Mais informação ⮕

Fãs de Taylor Swift iniciam campanha na Argentina contra Javier MileiO deputado Javier Milei disputará o segundo turno presidencial em 19 de novembro com o candidato governista e atual ministro da Economia, Sergio Massa Consulte Mais informação ⮕

Venda de ingressos para shows de Taylor Swift no Brasil é reabertaNesta quinta-feira (26), foram liberados tickets extras para as apresentações da cantora americana no Rio; valores oscilam entre R$ 240 e R$ 950 Consulte Mais informação ⮕

Taylor Swift ya es oficialmente milmillonaria: las cifras que lo demuestranLa artista se convierte en una de las escasas cantantes en alcanzar los mil millones de ganancias, según los cálculos de Bloomberg, gracias a su regrabado catálogo musical y el éxito global de su gira ‘The Eras Tour’ Consulte Mais informação ⮕

Taylor Swift lança novo '1989': entenda por que a cantora precisou regravar o próprio álbumÁlbum original foi lançado no dia 27 de outubro de 2014 e marcou a transição da cantora do country para o pop Consulte Mais informação ⮕

Taylor Swift e Travis Kelce: 13 fatos sobre a diva pop e o astro da NFLCantora que lança o álbum 1989 (Taylor's Version) nesta sexta (27) está em um relacionamento com campeão do Super Bowl Consulte Mais informação ⮕