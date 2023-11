Taylor Swift e mais: veja as estreias de filmes e séries da semana

Embora essa seja a semana do Halloween, as obras de terror não são destaques entre os lançamentos. Entretanto, o que não faltam são boas opções, de outros gêneros, para assistir nos serviços de streaming aqui do Brasil e nos cinemas espalhados pelo país. O grande destaque é a exibição do show Taylor Swift: The Eras Tour nos cinemas.

Uma Dose Diária de Sol - Temporada 1 (3 de novembro) Onde assistir: Netflix Série original de drama Uma Dose Diária de Sol é a nova aposta da Netflix para o público fã de dorama. Ele é baseado na popular webcomic Morning Comes to the Mental Ward, que aborda temas relacionados à saúde mental, ocasionados por problemas do dia a dia, como decepções amorosas e fracassos profissionais.

Veja os números da Mega-Sena com prêmio de até R$ 90 milhões

