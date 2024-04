Taylor Swift domina o iHeartRadio Music Awards 2021

A premiação anual, baseada nas escolhas dos fãs, aconteceu no Dolby Theatre, em Los Angeles, na segunda-feira (1º). A estrela pop, que não estava presente, dominou a noite. Além de Artista do Ano, a cantora de 34 anos conquistou o prêmio de Artista Pop do Ano, Melhor Composição, TikTok Bop do Ano, Estilo Favorito em Turnê e Melhor Turnê do Ano.

Depois de ser agraciada com o reconhecimento por Lance Bass, do NSYNC, e AJ McLean, dos Backstreet Boys, a loira agradeceu a sua base de fãs leais, conhecidos como Swifties, através de uma mensagem de vídeo pré-gravada, pela escolha de dedicar sua vida a ela, assistindo a seus shows e ouvindo sua música. “Quero agradecer muito a todos que votaram neste prêmio. iHeart, você tem me apoiado incrivelmente ao longo de toda a minha carreira. Especialmente este ano tem sido espetacular. Estou muito grata por iss

