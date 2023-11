Taxas de juros rondam ajustes com dólar em queda e antes de entrevista com Haddad

Os juros futuros renovam mínimas na manhã desta segunda-feira, 30, e operam em leve baixa, enquanto o dólar à vista cai abaixo de R$ 5. O mercado mostra mais calma após ter adotado cautela na sexta-feira (27) com as declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de que o governo dificilmente cumprirá a meta fiscal de déficit zero em 2024. O avanço dos rendimentos dos Treasuries é contraponto ao movimento do dólar.

O mercado aguarda agora a entrevista coletiva após a reunião entre Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, cujo tema oficial é o Marco de Garantia. Mas os dois podem tratar também sobre as indicações para a diretoria do Banco Central, que pode ser anunciadas nos próximos dias.Às 9h15, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 batia mínima de 10,945%, de 10,942% no ajuste anterior.

