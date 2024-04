Taxas de juros futuros operam em alta alinhadas aos Treasuries

As taxas de juros negociadas no mercado futuro operam em alta em toda a extensão da curva nesta terça-feira, alinhadas às taxas dos Treasuries, que operam em alta firme desde ontem. O dólar recua e poderia ser fator de alívio para os juros, mas a moeda sustenta uma leve baixa, insuficiente para influenciar as taxas. Nos Estados Unidos, o estresse nos juros dos Treasuries se intensificou ontem, após dados indicarem atividade econômica aquecida.

O temor é que os sinais de força da economia americana levem o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) a adiar o início de um ciclo de redução dos juros por lá, o que poderia gerar alguma influência indireta sobre a política monetária do Banco Central brasileiro.Nesta terça, o indicador dos EUA de emprego Jolts ficou dentro das estimativas, mas as encomendas à indústria subiram mais que o esperado. As taxas dos títulos norte-americanos responderam com abrandamento das altas, com as de curto prazo passando a registrar qued

