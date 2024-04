Taxa de positividade da Covid-19 cai, mas vírus da gripe predomina nas UPAs do Rio

Segundo o boletim da Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ), a taxa de positividade da Covid-19 atingiu o menor índice de 2024. No entanto, o vírus da gripe (Influenza A) tem sido predominante nos atendimentos nas UPAs do estado do Rio. Os testes rápidos e o RT-PCR tiveram resultados abaixo de 9% entre os dias 10 e 23 de março. Análises mostraram que os atendimentos por síndrome gripal nas UPAs continuam aumentados devido à circulação do vírus da Influenza A.

Houve também aumento na solicitação de leitos para tratamento de SRAG, especialmente em faixas etárias específicas

