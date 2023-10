Tatuar com cinzas, uma forma de luto na Califórnia

Quando Scout Frank perdeu a mãe, ela decidiu colocar algumas de suas cinzas em um colar para se sentir próxima dela. Mas em seu processo de luto, encontrou uma forma de realmente carregar isso sob a pele: com uma tatuagem.Com a caixa de madeira onde guardava as cinzas de sua mãe, Frank chegou emocionada ao estúdio da tatuadora Kat Dukes, na cidade costeira californiana de Oceanside.

Críticas E com a exposição, veio o tsunami de críticas. 'Recebo muitas críticas por fazer isso. Muitas pessoas argumentam que não é higiênico', disse Dukes, que abraçou tanto a prática que tatuou as cinzas do pai em si mesma. 'Isso é um pouco mal visto aqui nos Estados Unidos, porque as pessoas não ouvem falar disso com frequência. E as pessoas rejeitam imediatamente o que é estranho para elas', opinou.

