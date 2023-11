Tarcísio diz a Dino que todo auxílio para segurança é bem-vindo em SP, segundo interlocutores

O ministro da Justiça, Flávio Dino, ligou para o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), após o anúncio do decreto de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) para dar esclarecimentos sobre o plano. O governador, segundo seus interlocutores, teria lhe dito que todo reforço para melhorar a segurança pública é bem-vindo. . Então, na prática, não mudaria a atuação das forças de segurança do estado.

