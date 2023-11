Tanques israelenses se aproximam da Cidade de Gaza, dizem testemunhas; AO VIVO

Testemunhas disseram para a agência de notícias AFP que tanques de guerra estariam nos arredores da Cidade de Gaza, a maior e mais populosa do território da Faixa de Gaza e que fica localizada na metade norte do território, onde Israel tem pedido para que civis saiam em direção ao sul.

Os veículos estariam cortando o trânsito de uma importante estrada da região que leva para o sul. A agência de notícias Reuters informou que imagens nas redes sociais mostram tanques israelenses avançando em uma estrada importante de Gaza. O principal porta-voz militar, contra-almirante Daniel Hagari, se recusou a confirmar a posição das tropas dentro de Gaza.

