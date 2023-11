Tanques israelenses avançam pela periferia da cidade de Gaza

O Exército de Israel anunciou que bombardeou mais de 600 alvos nas últimas 24 horas, contra os 450 da véspera, um dos ataques mais intensos desde o início da guerra contra o movimento islamista palestino Hamas em 7 de outubro.

Os tanques israelenses iniciaram incursões na Faixa de Gaza na sexta-feira (27) e nesta segunda-feira avançaram até as proximidades do distrito de Zeitoun, na periferia da cidade de Gaza, afirmaram testemunhas.O Exército israelense alertou os quase 1,1 milhão de habitantes do norte da Faixa de Gaza para devem seguir para o sul, para evitar os bombardeios.

As forças israelenses intensificaram as operações terrestres contra o Hamas como parte de sua ofensiva contra o movimento palestino, que governa Gaza, após o ataque executado por milicianos contra o território de Israel em 7 de outubro.O ataque do Hamas provocou mais de 1.400 mortes em Israel, segundo as autoridades do país, que também informaram que mais de 230 pessoas foram tomadas como reféns. headtopics.com

O ministério da Saúde do Hamas, que governa Gaza desde 2007, informou que os bombardeios israelenses mataram mais de 8.000 pessoas, a maioria civis e quase metade das vítimas menores de idade.Confiança de serviços cai 1,6 ponto em outubro ante setembro, para 95,3 pontos, diz FGV

