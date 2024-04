Tabata Amaral terá José Luiz Datena como vice em sua pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo

A pré-candidata do PSB à Prefeitura de São Paulo, Tabata Amaral, disse, nesta quarta-feira (3), ter orgulho da parceria com o apresentador José Luiz Datena. O jornalista se filiará ao PSDB na quinta-feira (4). Segundo a assessoria de Tabata, ele será anunciado como seu vice na disputa, segundo comunicado de sua pré-candidatura. A informação foi antecipada pelo analista de política da CNN Pedro Venceslau.

O apresentador se filiou ao PSB em dezembro de 2023, e migra para o PSDB durante a negociação dos tucanos para composição da chapa da pré-candidata. Executiva municipal do PSDB recusou apoio a Nunes Em 22 de março, a comissão executiva do PSDB definiu que não apoiaria a candidatura do prefeito Ricardo Nunes (MDB), candidato à reeleição. Nunes era vice de Bruno Covas (PSDB) e assumiu o Executivo municipal após a morte do então prefeito em maio de 2021. Uma ala do PSDB paulistano já defendia o apoio do partido a deputada federal Tabata Amara

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



CNNBrasil / 🏆 2. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Campanha de Tabata já planeja PSDB como plano B para DatenaIdeia inicial do PSDB era ter candidato próprio nas eleições municipais, mas o partido enfrenta um vácuo de nomes com a revoada de tucanos para outros partidos

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Datafolha: Boulos e Nunes empatam na corrida eleitoral de São PauloTabata Amaral (PSB) ficou com 8% da preferência dos entrevistados

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

PSDB procura Kim Kataguiri para opção à Prefeitura de São PauloAla do partido, porém, tenta atrair Mário Covas Neto em chapa com Tabata Amaral

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Pré-candidatos Boulos e Tabata Amaral participam de evento do governoPré-candidatos à Prefeitura de São Paulo, o deputado Guilherme Boulos (PSOL) e a deputada Tabata Amaral (PSB) vão dividir o palanque em evento do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta quarta-feira, 3, na Praça da República, região central. Adversários nas eleições municipais deste ano, os parlamentares vão participar do lançamento do Programa Pé-de-Meia com o ministro da Educação, Camilo Santana (PT). A iniciativa do governo federal vai pagar um incentivo financeiro aos alunos do ensino médio com o objetivo de promover a permanência e a conclusão escolar. O projeto de lei que originou o programa foi apresentado por Tabata em 2021. Nas redes sociais, a deputada publica vídeos sobre a 'bolsa ensino médio' como parte de sua estratégia eleitoral para se tornar mais conhecida entre o eleitorado da capital. Pesquisas recentes mostram que a pré-candidata do PSB ainda é pouco conhecida.

Fonte: UOLNoticias - 🏆 12. / 72 Consulte Mais informação »

Brasil Urgente completa 21 anos sob o comando de José Luiz DatenaNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Presidente do PSDB-SP diz que partido não apoiará Nunes se Bolsonaro indicar vice e abre crise com CidadaniaAo GLOBO, José Aníbal enfatiza que tucanos querem protagonismo na chapa do prefeito de São Paulo e, caso não tenham, podem lançar candidatura própria ou apoiar Tabata Amaral

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »