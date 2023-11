Taís Araujo se emociona com homenagem no 'Pipoca da Ivete'

Rio - A atriz Taís Araujo se emocionou, neste domingo (29), ao ser homenageada no programa 'Pipoca da Ivete', da TV Globo. A artista recebeu uma série de depoimentos de familiares e amigos, que fizeram com que ela caísse em lágrimas. fotogaleria A também atriz Barbara Reis, protagonista de 'Terra e Paixão', enviou uma mensagem para Taís.

As atrizes Késia, no ar em um dos papéis principais de 'Elas por Elas', Jéssica Ellen e Jeniffer Nascimento também destacaram a importância da artista. Mas o momento mais emocionante foi quando a mãe dela, Mercedes Araujo, falou sobre a filha. 'Taís é meu neném, né, gente?', disse ela. Lázaro Ramos, o marido de Taís, também aproveitou para deixar uma mensagem à mulher.

Ivete Sangalo clareia os cabelos: 'Sobre ser belíssima'No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Carta ao Leitor do DIA - 28 de outubro de 2023No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Concurso Transpetro: inscrições para 1.079 mil vagas terminam na segunda-feira, dia 30Inscrições custam de R$70 a R$ 100 e podem ser feitas até 30 de outubro. Há três editais publicados Consulte Mais informação ⮕

Temporal transforma dia em noite no Rio de JaneiroO fenômeno atingiu o estado no início da manhã desta quinta-feira, dia 26. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram a situação das ruas em diversas regiões do Rio de Janeiro. Consulte Mais informação ⮕

El día que la realidad superó a la ficción en SudáfricaLos Springboks se miden a los All Blacks en la final del Mundial 28 años después del triunfo como anfitriones que consolidó su reconciliación nacional Consulte Mais informação ⮕

Caio Junqueira: O dia em que Lula desautorizou HaddadLula escolheu a imprensa - um café da manhã com jornalistas no Palácio do Planalto - para dizer, na prática, que é inútil todo o trabalho que Haddad vem fazendo para entregar uma meta de déficit zero no ano que vem Consulte Mais informação ⮕