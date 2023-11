Túneis, reféns, drones-bomba e armadilhas: os desafios de Israel em uma guerra urbana em Gaza

Soldados e blindados israelenses na fronteira com a Faixa de Gaza: preparativos para incursões por terra — Foto: Aris MESSINIS/AFPgarante que isso acontecerá, mas não diz quando, como ou em que escala. Nesta nova etapa da guerra, as áreas urbanas da Faixa, um dos territórios mais densamente povoados do mundo (5.500 habitantes por quilômetro quadrado), serão decisivas.

O Crescente Vermelho Palestino não tem um protocolo específico em Gaza para quando ocorre uma invasão militar terrestre, segundo seu porta-voz, Nebal Farsakh. — Eles estão dispostos a sacrificar-se e a lutar até ao fim — comenta Kobi Michael no mesmo sentido numa conversa telefônica de Chipre, onde está encurralado pelos problemas de tráfego aéreo que a guerra gerou em Israel.Hamas pode ter até 30 mil homens

— Agora é uma luta diferente, eles precisam limpar a cidade. Entrar, destruir os túneis, os mísseis, os líderes militares do Hamas e os seus combatentes. 'A paz não será possível enquanto o Hamas permanecer no controle de Gaza', diz ex-enviado dos EUA ao Oriente Médio headtopics.com

"Erradicar o Hamas é um grande desafio e é algo complicado de definir com exatidão. (...) O que Israel mais pode fazer na prática é reduzir as capacidades do Hamas, bem como matar ou capturar o maior número possível de combatentes e destruir a sua infraestrutura militar.

Israel, acrescenta Spencer, “não só precisará das suas capacidades militares”, mas também de “inteligência ” e de “subornos” à população local para comprar informação e colocar as pessoas sequestradas no menor risco possível. O Catar é o pivô sobre o qual giram as negociações para avançar com as libertações, embora até agora o Hamas só tenha libertado quatro mulheres. headtopics.com

