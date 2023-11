Tá chovendo hambúrguer: Burger Fest reúne criações a partir de R$ 36 em 14 casas

realiza sua 18ª edição a partir de quarta-feira (1º) em 14 estabelecimentos cariocas. Durante todo o mês, será possível experimentar criações como o burguer com queijo coalho e chimichurri do Encarnado, em, ou o sanduíche da casa Do Francisco, na Taquara, que leva pão de queijo, duas carnes, creme de cheddar e bacon.

pão brioche prime tostado na pasta de alho, blend Encarnado, queijo coalho, chimichurri e maionese da casa à parte (R$ 44).blend angus premium, queijo cheddar, geleia de cebola com goiabada ketchup e bacon crocante no pão pintado, acompanhado de batata-frita (R$ 54).

burger de costela de 180g, queijo provolone, vinagrete, maionese da casa, pão na manteiga de alho (R$45).blend de filé mignon, coração de alcatra, bacon defumado, recheado com mozzarella de búfala, molho pomodoro, fritas salteadas com cebola roxa e manjericão (R$45).blend de 140g, queijo mozzarella, cream cheese maçaricado, camarões salteados, maionese da casa, barbecue da casa, finalizado com cebolinha, no pão australiano (R$45). headtopics.com

pão brioche, blend de carnes bovina de 160g, catupiry, anel de linguiça molhada no sweet chilli (R$42). Rpão petrópolis, blend bovino de 200g defumado na lenha de macieira, queijo e geleia de bacon (R$40).pão de leite pincelado, burger de 160g, queijo coalho, bacon, geleia de abacaxi com pimenta, crispy de couve mineira (R$59,80).

