Suspensão de pagamento de férias acumuladas a político preso no Rio de Janeiro

A decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro de suspender na segunda-feira, 1º de abril, o pagamento de 581 mil reais em férias acumuladas a Domingos Brazão (foto) foi noticiada pela imprensa sem a devida atenção a um fato escabroso, já apontado várias vezes em O Antagonista e agora reconhecido pela juíza Georgia Vasconcellos.

O político preso em março de 2024 sob a acusação de ter sido o mandante do homicídio de Marielle Franco em 2018 não foi julgado até hoje no Superior Tribunal de Justiça (STJ) pela acusação de venda de sentença no Tribunal de Contas do Estado do Rio, feita pela Lava Jato no âmbito da Operação Quinto do Ouro, de 2017, realizada um ano antes do crime contra a vereadora do PSOL e seu motorista Anderson Gomes. Como afirmou Georgia em sua decisão, “não se tem notícia do julgamento dos processos que culminaram no afastamento do conselheiro”

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



o_antagonista / 🏆 22. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Auditor do tribunal explica suspensão de Gabigol: 'Ninguém inventou a pena'No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Gabigol pode reverter a pena? Caso é grave? Entenda a suspensão do atacante do FlamengoTribunal de Justiça Desportiva Antidopagem condenou jogador a dois anos de suspensão

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 29. / 51 Consulte Mais informação »

Policiais militares aparecem em vídeo cantando parabéns para miliciano preso em hospital no Rio de JaneiroCriminoso é um dos 15 milicianos presos há poucos dias durante operação na Zona Oeste. Corregedoria da PM vai investigar a conduta dos agentes

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Caso Marielle: prefeitura do Rio de Janeiro exonera servidores indicados por Chiquinho BrazãoChiquinho Brazão e seu irmão, Domingos Brazão, foram presos por serem suspeitos de mandarem matar Marielle Franco e Anderson Gomes

Fonte: sbtnews - 🏆 25. / 51 Consulte Mais informação »

Marielle e o Rio de Janeiro que precisa acabarA divulgação dos nomes dos mandantes do assassinato de Marielle Franco tornou-se muito mais do que a revelação daqueles que tiveram a frieza e a covardia de pedir e planejar a sua execução.

Fonte: UOLNoticias - 🏆 12. / 72 Consulte Mais informação »

‘Godzilla e Kong’: O detalhe curioso da cena do filme no Rio de JaneiroSuperprodução tem embate tenso entre monstros na cidade maravilhosa – e destruição de construção emblemática

Fonte: VEJA - 🏆 5. / 92 Consulte Mais informação »