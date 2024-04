Suspeito de roubo de carga é preso após cirurgia plástica para mudar aparência

O suspeito foi preso no último dia 28, em frente a uma clínica, após uma consulta de retorno após cirurgia plástica para driblar o reconhecimento facial e despistar as autoridades. Eduardo Miranda admitiu estar foragido por integrar um grupo especializado em roubo de carga. A quadrilha atuou nas rodovias Dutra e Fernão Dias entre 2009 e 2011. Desde então, 'Cara Quadrada' era procurado pela polícia. Defesa de Robinho entra com recurso no STF para pedir a liberdade do ex-jogador.

Ao ser questionado pelos investigadores, afirmou que as cirurgias tinham finalidade estética e negou que tentava mudar a aparência para enganar a Justiça. Miranda foi preso na última quinta-feira, 28, mas a ação foi divulgada pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) na segunda-feira, 1º

