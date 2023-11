Suspeito de matar mãe e filha dormia em rede e comia frutas enquanto se escondia, diz polícia

A ação que resultou na prisão do suspeito, comandada pelo delegado-chefe da 7ª DEIC, Wagner Rayelly Pereira Siqueira, ocorreu no âmbito da Operação Paz. De acordo com o delegado, ao ser abordado pelos policiais civis e penais, o homem não esboçou reação e foi imediatamente preso, em cumprimento a mandado de prisão preventiva, expedido pelo Poder Judiciário da Comarca de Porto Nacional.

“No local em que o homem estava havia uma rede que ele usava para descansar, além de água, e demais suprimentos, bem como as botas que ele utilizava no dia dos crimes”, disse a autoridade policial. O delegado ressalta que durante o período que ficou escondido na mata, o suspeito se alimentava basicamente de ovos de galinhas e frutas nativas da região. “Ao ser indagado, o indivíduo disse que colhia frutas, sobretudo manga e também ovos de galinha nas imediações em que estava para se alimentar e não levantar suspeitas de onde estaria escondido”.

O suspeito foi conduzido até a sede da 11ª Central de Atendimento da Polícia Civil, em Porto Nacional, onde foi interrogado pela autoridade policial e preso. “Trata-se de um crime bárbaro e muito grave que chocou toda a população da cidade de Porto Nacional pela crueldade como foi perpetrado, tendo em vista que o homem matou mãe e filha, feriu gravemente o companheiro da mãe e não satisfeito, matou até o cachorro da família.

